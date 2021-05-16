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Компьютеры
Сегодня в 14:57

Названы преимущества нового поколения оперативной памяти DDR5

Большая пропускная способность и повышенная ёмкость
Скоро выйдут первые модули оперативной памяти нового поколения DDR5. Компания Corsair опубликовала пост в блоге, в котором рассказала о преимуществах технологии.

В публикации описываются изменения, благодаря которым у модулей улучшатся скорость, энергоэффективность и ёмкость.

Corsair утверждает, что DDR5 увеличит пропускную способность в два раза, при этом потребляя меньше энергии (1,1 против 1,2 В). Кроме того, каждый единичный модуль сможет иметь ёмкость до 128 ГБ.

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Фото: videocardz

Согласно спецификациям, максимальная официальная скорость памяти для DDR5 составляет 6400 MT/s.

Напомним, сейчас DDR5 не поддерживается ни одной платформой, но к концу года мы должны увидеть процессоры Intel 12-го поколения, совместимые с новой оперативной памятью.