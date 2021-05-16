Компьютеры
Сегодня в 14:57
Названы преимущества нового поколения оперативной памяти DDR5
Большая пропускная способность и повышенная ёмкость
Скоро выйдут первые модули оперативной памяти нового поколения DDR5. Компания Corsair опубликовала пост в блоге, в котором рассказала о преимуществах технологии.
В публикации описываются изменения, благодаря которым у модулей улучшатся скорость, энергоэффективность и ёмкость.
Corsair утверждает, что DDR5 увеличит пропускную способность в два раза, при этом потребляя меньше энергии (1,1 против 1,2 В). Кроме того, каждый единичный модуль сможет иметь ёмкость до 128 ГБ.
Согласно спецификациям, максимальная официальная скорость памяти для DDR5 составляет 6400 MT/s.
Напомним, сейчас DDR5 не поддерживается ни одной платформой, но к концу года мы должны увидеть процессоры Intel 12-го поколения, совместимые с новой оперативной памятью.