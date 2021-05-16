Названы преимущества нового поколения оперативной памяти DDR5

В публикации описываются изменения, благодаря которым у модулей улучшатся скорость, энергоэффективность и ёмкость.

Corsair утверждает, что DDR5 увеличит пропускную способность в два раза, при этом потребляя меньше энергии (1,1 против 1,2 В). Кроме того, каждый единичный модуль сможет иметь ёмкость до 128 ГБ.