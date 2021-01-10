Компьютеры
Сегодня 12:42
Названы причины нежелания людей переходить с Windows 7 на Windows 10
Основная — не хотят платить за обновление
Издание Which? узнало, что более чем на 1 из 10 компьютере до сих пор установлена Windows 7. Журналисты также выяснили, почему пользователи не желают переходить на Windows 10.
Microsoft уже не поставляет обновления безопасности для Windows 7, но людей это не подталкивает к переходу на более новую версию операционной системы.
Авторы Which? опросили больше тысячи владельцев компьютеров в октябре и выяснили, что 13% респондентов всё ещё используют Windows 7.
Наиболее распространённой причиной, по которой люди «сидят» на старой операционке, стало нежелание пользователей платить за апгрейд (30%). 22% опрошенных заявили, что Windows 7 им кажется более простой в использовании, 16% сообщили, что Windows 10 не будет работать на их устройстве.