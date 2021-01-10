Названы причины нежелания людей переходить с Windows 7 на Windows 10

Microsoft уже не поставляет обновления безопасности для Windows 7, но людей это не подталкивает к переходу на более новую версию операционной системы.

Авторы Which? опросили больше тысячи владельцев компьютеров в октябре и выяснили, что 13% респондентов всё ещё используют Windows 7.

Наиболее распространённой причиной, по которой люди «сидят» на старой операционке, стало нежелание пользователей платить за апгрейд (30%). 22% опрошенных заявили, что Windows 7 им кажется более простой в использовании, 16% сообщили, что Windows 10 не будет работать на их устройстве.