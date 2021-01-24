Названы пять лучших компьютерных процессоров для покупки в 2021 году

В категории лучший универсальный процессор назвали две модели — Ryzen 5 3600 или Core i5-10400F. Эти CPU являются наиболее оптимальными вариантами по соотношению цены и качества. Правда, для Core i5-10400F может понадобиться матплата Z-серии, если хочется использовать память частотой выше, чем DDR4-2666.

Лучшими игровыми процессорами признали Core i9-10900K, 10700K или Ryzen 9 5900X. Все они выдают аналогичную игровую производительность.

Что касается по-настоящему экстремальных настольных CPU, то здесь TechSpot называет AMD Ryzen Threadripper 3990X. Этот монстр включает в себя 64 ядра.

В категории лучший процессор по соотношению цены и производительности победили две модели — AMD Ryzen 9 5950X и 5900X. А вот лучшим бюджетным CPU оказался Intel Core i3-10100. В России его можно купить примерно за 10 тысяч рублей.