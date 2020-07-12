Названы пять ошибок при сборке игрового компьютера

Автор отметил, что хороший игровой ПК отличается от плохого тем, что не требует апгрейда в ближайшие несколько лет. Он указал на очевидные ошибки в сборке компьютера: покупку некачественного блока питания, одного модуля оперативной памяти, слабого процессора, неактуального сокета, переплату за бесполезный функционал материнской платы и т.д. Помимо этого автор перечислил неочевидные ошибки.

К таковым он отнёс проблему «неосознанного Flex Mode» (гибкого режима работы модулей ОЗУ). Часто люди в надежде сэкономить покупают два модуля оперативной памяти разных ёмкостей. Однако надо понимать, что в двухканальном режиме памяти будут работать лишь равные объёмы памяти с каждого модуля. Например, при сочетании 16 ГБ + 4 ГБ в двухканальном режиме получится лишь 8 ГБ. То есть надо покупать только равные по объёму модули памяти.

Вторая ошибка — предпочитать процессоры по ядрам, а не архитектуре/IPC/частоте. Автор указал, что если пользователь лишь играет в игры, то для него нет смысла рассматривать к покупке процессоры с большим количеством слабых ядер. Например, между Ryzen 7 1700 и Ryzen 5 3500X — 8 ядер против 6 — следует выбирать второй. Он обеспечит большие плавность и FPS в играх благодаря в два раза большему кэшу третьего уровня и более совершенному контроллеру памяти.

Также автор рекомендует не гнаться за «проверенными» брендами оперативной памяти. Тут имеются в виду, скорее разрекламированные бренды. При выборе планки нужно смотреть на тайминги и частоты.

Четвёртую ошибку автор назвал так — «объём и скорость SSD любой ценой, но дешевле». При покупке накопителя необходимо также учитывать надёжность и долговечность SSD. Автор посоветовал избегать накопителей с памятью QLC и ориентироваться на накопители с TLC и MLC.

И в конце концов автор снова обратился к оперативной памяти. Последняя неочевидная ошибка заключается в том, что многие покупают больше модулей памяти, чем нужно. Дело в том, что большинство матплат обеспечивают эффективный разгон лишь двух модулей оперативной памяти.