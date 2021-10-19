Названы пять способов ускорить работу компьютера после установки обновлений

Компьютеры
Сегодня в 18:44
1 мин.
Названы пять способов ускорить работу компьютера после установки обновленийПри этом нужно обратить внимание и на характеристики комплектации
The Conversation дал несколько советов пользователям, которые заметили, что их компьютер после обновления системы стал работать медленнее.
Необходимо обратить внимание на объём оперативной памяти, HDD, мощность процессора. К примеру, если ОЗУ меньше 16 ГБ, то это может замедлить работу компьютера после установки обновлений. То же самое в случае небольшого объёма жёсткого диска (или малого количества свободного места), слабого процессора. Однако если всего хватает для комфортной работы с современными программами, то обновления повысят быстродействие и уровень защиты хранимых на ПК данных.
В любом случае для ускорения производительности необходимо выполнять следующие пять пунктов:
- Регулярно удалять временные файлы. Подобные документы могут только занимать лишнее дисковое пространство. Для очистки компьютера от ненужных файлов можно использовать специальные программы.
- Уменьшить число запущенных программ. Все процессы можно отследить в «Диспетчере задач». Необходимо всегда отключать ненужные приложения и программы.
- Стереть ненужное программное обеспечение. Если установлены программы, которыми вы пользуетесь редко, лучше их удалить. Это освободит место на диске и поможет увеличить производительность.
- Хранить данные в облаке. В сеть удалённых серверов лучше всего переместить файлы большого объёма: музыкальные треки, фотографии, видео. Правда, единственный недостаток такого метода - необходимость подключения к Сети для просмотра всего этого контента.
- Обновить «железо» компьютера. Это последний способ ускорить работу ПК. Возможно, есть смысл добавить или заменить какие-то детали: модуль оперативной памяти, процессор и пр.