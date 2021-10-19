Названы пять способов ускорить работу компьютера после установки обновлений

Необходимо обратить внимание на объём оперативной памяти, HDD, мощность процессора. К примеру, если ОЗУ меньше 16 ГБ, то это может замедлить работу компьютера после установки обновлений. То же самое в случае небольшого объёма жёсткого диска (или малого количества свободного места), слабого процессора. Однако если всего хватает для комфортной работы с современными программами, то обновления повысят быстродействие и уровень защиты хранимых на ПК данных.

В любом случае для ускорения производительности необходимо выполнять следующие пять пунктов:

Регулярно удалять временные файлы. Подобные документы могут только занимать лишнее дисковое пространство. Для очистки компьютера от ненужных файлов можно использовать специальные программы.