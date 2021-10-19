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Названы пять способов ускорить работу компьютера после установки обновлений

При этом нужно обратить внимание и на характеристики комплектации
The Conversation дал несколько советов пользователям, которые заметили, что их компьютер после обновления системы стал работать медленнее.
Названы пять способов ускорить работу компьютера после установки обновлений

Необходимо обратить внимание на объём оперативной памяти, HDD, мощность процессора. К примеру, если ОЗУ меньше 16 ГБ, то это может замедлить работу компьютера после установки обновлений. То же самое в случае небольшого объёма жёсткого диска (или малого количества свободного места), слабого процессора. Однако если всего хватает для комфортной работы с современными программами, то обновления повысят быстродействие и уровень защиты хранимых на ПК данных.

В любом случае для ускорения производительности необходимо выполнять следующие пять пунктов:

  1. Регулярно удалять временные файлы. Подобные документы могут только занимать лишнее дисковое пространство. Для очистки компьютера от ненужных файлов можно использовать специальные программы.
  1. Уменьшить число запущенных программ. Все процессы можно отследить в «Диспетчере задач». Необходимо всегда отключать ненужные приложения и программы.
Названы пять способов ускорить работу компьютера после установки обновлений
  1. Стереть ненужное программное обеспечение. Если установлены программы, которыми вы пользуетесь редко, лучше их удалить. Это освободит место на диске и поможет увеличить производительность.
  1. Хранить данные в облаке. В сеть удалённых серверов лучше всего переместить файлы большого объёма: музыкальные треки, фотографии, видео. Правда, единственный недостаток такого метода - необходимость подключения к Сети для просмотра всего этого контента.
  1. Обновить «железо» компьютера. Это последний способ ускорить работу ПК. Возможно, есть смысл добавить или заменить какие-то детали: модуль оперативной памяти, процессор и пр.