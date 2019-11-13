Названы российские цены MacBook Pro 2019 года

Мы уже знаем, что экран MacBook Pro получил разрешение 3072 x 1920 пикселей, процессоры Intel Core девятого поколения, аккумулятор ёмкостью 100 Вт∙ч и неплохие видеокарты AMD Radeon Pro 5300M и 5500M. SSD-накопитель у ноутбука равен 1 ТБ, оперативная память — 16 ГБ. Кроме того, новая модель приобрела улучшенный механизм клавиш.

16-дюймовый MacBook Pro призван заменить 15-дюймовые модели в линейке. Как сообщает TJ, ссылаясь на Apple, цены на новинку в России стартуют с отметки в 199 990 рублей.