Названы самые быстрые видеокарты стоимостью до 50 тысяч рублей в 2021 году

Названы самые быстрые видеокарты стоимостью до 50 тысяч рублей в 2021 годуМоделей нового поколения NVIDIA тут нет
Протестировали следующие видеокарты: GeForce RTX 2070 Super 8192 МБ; RTX 2070 8192 МБ; RTX 2060 Super 8192 МБ; RTX 2060 6144 МБ; Radeon RX 5700 XT 8192 МБ; Radeon RX 5700 8192 МБ и Radeon RX 5600 XT 6144 МБ. Для тестов использовали игры Assassin's Creed Valhalla, Breathedge, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, Kingdom Come Deliverance, The Medium, Watch Dogs Legion, Wolfenstein Youngblood.
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт стало ясно, что лидером является GeForce RTX 2070 Super.
Overclockers
По соотношению цены и производительности на первом месте оказалась модель GeForce RTX 2060. А вот желающим получить максимальную производительность за большие деньги автор посоветовал присмотреться к видеокарте GeForce RTX 2070 Super.