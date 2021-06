Названы самые быстрые видеокарты стоимостью до 50 тысяч рублей в 2021 году

Протестировали следующие видеокарты: GeForce RTX 2070 Super 8192 МБ; RTX 2070 8192 МБ; RTX 2060 Super 8192 МБ; RTX 2060 6144 МБ; Radeon RX 5700 XT 8192 МБ; Radeon RX 5700 8192 МБ и Radeon RX 5600 XT 6144 МБ. Для тестов использовали игры Assassin's Creed Valhalla, Breathedge, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, Kingdom Come Deliverance, The Medium, Watch Dogs Legion, Wolfenstein Youngblood.

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт стало ясно, что лидером является GeForce RTX 2070 Super.