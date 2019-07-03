Названы самые популярные характеристики игровых компьютеров в Steam

В списке операционных систем на первом месте оказалась Windows 10 64 bit. Она установлена на компьютерах 73,49% пользователей Steam. На втором месте расположилась Windows 7 (22,12%), на третьем — Windows 8.1 (2,84%).

Что касается центральных процессоров, то здесь лидерство удерживает Intel (82,01%). В видеокартах доминируют чипы от NVIDIA (75,53%). Самым популярным же стал графический ускоритель GeForce GTX 1060 (16,01%).

Среди пользователей с устройствами от Apple большинство (52,62%) использует MacBook Pro. На втором месте (23,14%) стоит MacBook Air.

Падает число пользователей с компьютерами на базе четырёхъядерных процессоров и растёт число обладателей шести-, восьми- и двенадцатиядерных систем.