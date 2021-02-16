Названы самые популярные комплектующие для компьютеров в России

За 2020 год сильно выросли и продажи корпусов, а также систем охлаждения. Люди предпочитали корпуса с RGB-подсветкой.

Ozon также рассказал о рынке ноутбуков. Среди игровых моделей лидерами стали ASUS TUF Gaming FX706II, ASUS TUF Gaming FX505DT и MSI GF63 9SCXR.