Названы самые популярные комплектующие для компьютеров в России
В Ozon сообщили, что продажи видеокарт выросли за год на 38,5% в штуках. Чаще всего люди покупали модели бренда Gigabyte. Самые популярные видеокарты были разработаны NVIDIA. Первое место по продажам занимает модель GTX 1660 Super OC, за ней следуют GT 710 и GT 1030.
Ozon
Что касается процессоров, то тут самым популярным был Intel Core i5-9400F. На втором и третьем местах расположились AMD Ryzen 5 2600 и Intel Core i3-9300F. Среди материнских плат, как это ни странно, чаще покупали модели для AMD.
Ozon
За 2020 год сильно выросли и продажи корпусов, а также систем охлаждения. Люди предпочитали корпуса с RGB-подсветкой.
Ozon также рассказал о рынке ноутбуков. Среди игровых моделей лидерами стали ASUS TUF Gaming FX706II, ASUS TUF Gaming FX505DT и MSI GF63 9SCXR.