Компьютеры
Сегодня в 15:13
Названы самые популярные компьютерные процессоры в России
Люди активно покупают модели Intel
Яндекс.Маркет поделился статистикой по рынку компьютерных процессоров в России. Как оказалось, российские пользователи активно покупают модели Intel.
В феврале 2020 года, например, доля Intel составляла 38,7%, а теперь равна 47,6%. То есть компания активно нарастила базу пользователей за год. А вот доля AMD упала с 61,3% до 52,4%. Тенденции хорошо видно на графике ниже:
Что касается отдельных моделей, то самым популярным процессором у россиян является AMD Ryzen 5 3600 с 9,7-процентной долей. Сообщается, что он лидирует на рынке уже четыре месяца подряд. Также в списке популярных модели Ryzen 5 5600X и Intel Core i5-10400F.