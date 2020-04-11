Названы самые популярные производители игровых мониторов

Отраслевые источники рассказали журналистам, что до 2019 года на мировом рынке игровых мониторов лидером была компания Asustek Computer. Однако в последнее время её теснят Samsung Electronics и Acer.

2019 год три крупнейших мировых производителя игровых мониторов завершили так: Asustek и Acer поставили более 1,1 млн устройств, а Samsung — около 1 млн.

При этом на отдельных рынках в прошлом году сохранились свои лидеры. Так ASUS является топ-1 в Европе, Северной Америке и Японии.

Источники не исключают, что в 2020 году спрос на игровые мониторы может снизиться. Всему виной, конечно, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Многие люди потеряли работу, а значит снизилась их покупательская способность.