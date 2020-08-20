Названы самые популярные производители компьютеров и ноутбуков в России

Всего за второй квартал 2020 года в Россию было поставлено около 1,49 млн компьютеров (ноутбуки туда тоже входят).

Лидером рынка стала компания Lenovo, доля которой составила 21,8% в штучном выражении. На втором месте расположилась Hewlett-Packard (HP) с 20,6-процентной долей. На третьем — Acer Group (16,5%). За ней следуют Asus (14,7%) и Dell (4,6%).

В Lenovo уточнили, что почти каждый четвёртый покупатель ноутбуков в России во втором квартале года купил устройство производства этой компании. Ноутбуки, кстати, вообще продавались лучше десктопов.