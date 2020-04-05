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Названы самые популярные среди игроков видеокарты
Весь топ захватили продукты NVIDIA
Названы самые популярные среди игроков видеокарты. Это стало ясно из последнего опроса пользователей сервиса цифровой дистрибуции Steam.
По его результатам можно судить о популярности видеокарт в марте 2020 года. Итак первое место по распространённости заняла модель GeForce GTX 1060 с долей 12,67%. На втором месте расположилась GTX 1050 Ti (8,81%), на третьем — GTX 1050 ( 5,42%), а на четвёртом — GTX 1070 (4,23%).
Далее следует GeForce RTX 2060. Стоит отметить, что это одна из самых бюджетных видеокарт NVIDIA с поддержкой трассировки лучей. Она получила прирост доли за месяц, как и другие видеокарты серии RTX 20 — RTX 2070 и RTX 2070 Super.