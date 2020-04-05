Названы самые популярные среди игроков видеокарты

По его результатам можно судить о популярности видеокарт в марте 2020 года. Итак первое место по распространённости заняла модель GeForce GTX 1060 с долей 12,67%. На втором месте расположилась GTX 1050 Ti (8,81%), на третьем — GTX 1050 ( 5,42%), а на четвёртом — GTX 1070 (4,23%).

Далее следует GeForce RTX 2060. Стоит отметить, что это одна из самых бюджетных видеокарт NVIDIA с поддержкой трассировки лучей. Она получила прирост доли за месяц, как и другие видеокарты серии RTX 20 — RTX 2070 и RTX 2070 Super.