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Названы самые популярные вирусы, которые заражают компьютеры

Все они совсем не новые
Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) и Австралийский центр кибербезопасности (ACSC) опубликовали список самых распространённых вредоносных программ за 2021 год.
Названы самые популярные вирусы, которые заражают компьютеры

Специалисты пояснили, что большинство популярных вирусов используют уже более пяти лет, а их код эволюционирует. Наиболее активными пользователями вредоносных программ являются киберпреступники. С их помощью они доставляют программы-вымогатели на компьютеры жертв или крадут личную и финансовую информацию.

В списке находятся программы Agent Tesla, AZORult, Formbook, LokiBot, NanoCore, Remcos и TrickBot, которые используются более пяти лет, а также Qakbot и Ursnif, существующие уже более десяти лет.

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