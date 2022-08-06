Названы самые популярные вирусы, которые заражают компьютеры

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Названы самые популярные вирусы, которые заражают компьютерыВсе они совсем не новые
Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) и Австралийский центр кибербезопасности (ACSC) опубликовали список самых распространённых вредоносных программ за 2021 год.
Специалисты пояснили, что большинство популярных вирусов используют уже более пяти лет, а их код эволюционирует. Наиболее активными пользователями вредоносных программ являются киберпреступники. С их помощью они доставляют программы-вымогатели на компьютеры жертв или крадут личную и финансовую информацию.
В списке находятся программы Agent Tesla, AZORult, Formbook, LokiBot, NanoCore, Remcos и TrickBot, которые используются более пяти лет, а также Qakbot и Ursnif, существующие уже более десяти лет.