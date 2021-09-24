Названы самые продаваемые марки компьютерных мониторов

Продажи выросли

Эксперты составили отчёт по рынку мониторов за второй квартал 2021 года. Как оказалось, мировые поставки этих устройств составили чуть больше 35 млн единиц. Это на 11,2% больше, чем было в том же квартале 2020 года.