Названы самые продаваемые марки компьютерных мониторов

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Названы самые продаваемые марки компьютерных мониторовПродажи выросли
Эксперты составили отчёт по рынку мониторов за второй квартал 2021 года. Как оказалось, мировые поставки этих устройств составили чуть больше 35 млн единиц. Это на 11,2% больше, чем было в том же квартале 2020 года.
Лидером среди производителей мониторов оказался Dell Technologies, который поставил около 7,5 млн единиц. За ним следует Lenovo с почти 4 млн единиц. Доля этого бренда значительно выросла по сравнению с годом ранее. Ниже представлен весь список:
Аналитики также отметили, что компоненты мониторов были в дефиците. Это, в сочетании с ростом транспортных расходов и логистическими проблемами, привело к росту цен. Покупатели, удовлетворяющие срочный спрос и страхующиеся от ожидаемого дефицита, тоже повлияли на цены.