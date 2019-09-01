Названы самые продаваемые процессоры AMD и Intel

Причём отставание у Intel шокирующее. 78% проданных процессоров — это процессоры AMD. Intel же досталась только 22-процентная доля. Конечно, это аналогичным образом сказалось на выручке.

Рост продаж AMD спровоцировал выход процессоров Ryzen третьего поколения. По графику мы можем видеть, что одними из самых продаваемых CPU в августе стали Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600X. Также хорошие показатели демонстрирует топовый Ryzen 9 3900X.

У Intel лучше всех продаются Core i7-9700K, конкурент Ryzen 9 3900X — Core i9-9900K, а также Core i5-9600K.