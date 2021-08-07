Названы самые продаваемые процессоры AMD за последнюю неделю

За неделю вышеуказанные модели стали самыми продаваемыми. Mindfactory удалось реализовать 900 штук Ryzen 5 5600G и 820 штук Ryzen 7 5700G. Новинки опередили даже Ryzen 6 5600X и Ryzen 7 5800X.

Конечно, продажи процессоров могут замедлиться со временем. Но очевидно, что их успеху способствует невысокая цена. Ryzen 7 5700G стоит 370 евро, а Ryzen 5 5600G — 270 евро.

Старшая модель — восьмиядерная, а младшая — шестиядерная. Оба процессора построены на микроархитектуре Zen 3.