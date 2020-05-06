Названы самые «прожорливые» современные видеокарты
Тесты провело издание Tom’s Hardware. Для измерения энергопотребления специалисты использовали софт Powenetics и различное оборудование TinkerForge.
Для тестового стенда взяли процессор Intel Core i9-9900K, кулер NZXT Z73, 32 ГБ оперативной памяти. Всего было протестировано более трёх десятков видеокарт.
Вот так выглядит рейтинг GPU, в котором отражена относительная эффективность с точки зрения производительности на ватт (чем меньше процент, тем более «прожорлива» карта):
|Уровень прожорливости видеокарты (производительность на ватт)
|Модель видеокарты
|Относительный уровень эффективности (экономичности)
|GTX 1660 Ti
|100%
|RX 5700
|96.8%
|GTX 1660 Super
|96.7%
|GTX 1650 GDDR6
|96.3%
|RX 5600 XT
|93.8%
|RTX 2060 Super (Founders Edition)
|93.8%
|RTX 2080 (Founders Edition)
|92.1%
|GTX 1650 Super
|91.7%
|RTX 2060 (Founders Edition)
|90.1%
|GTX 1050 Ti
|89.5%
|RTX 2070 Super (Founders Edition)
|88.7%
|GTX 1660
|88.2%
|RTX 2070 (Founders Edition)
|88.1%
|RTX 2080 Ti (Founders Edition)
|88%
|GTX 1070 (Founders Edition)
|85.9%
|GTX 1650
|85.7%
|RTX 2080 Super (Founders Edition)
|84.9%
|RX 5700 XT
|83.7%
|GTX 1080 (Founders Edition)
|82.9%
|GTX 1060 6GB (Founders Edition)
|76.9%
|GTX 1070 Ti (Founders Edition)
|76.8%
|RX 5500 XT 8 ГБ
|76.6%
|GTX 1050
|75.5%
|GTX 1080 Ti FE
|74.5%
|GTX 1060 3GB
|74.3%
|RX 5500 XT 4 ГБ
|69.2%
|Radeon VII
|68.5%
|RX Vega 56
|65.2%
|RX 560 4 ГБ
|64.1%
|RX Vega 64
|49.2%
|RX 590
|47.4%
|RX 570 4 ГБ
|45.3%
Для создания таблицы были объединены данные о производительности протестированных видеокарт и данные об энергопотреблении. Затем всё это было переведено в значения энергоэффективности.
Эксперты отметили, что многие видеокарты, которые считаются хорошими моделями, могут иметь недостатки в виде высокого энергопотребления. Например, Radeon RX 570 4 ГБ потребляет почти в два раза больше энергии. чем более новые модели со схожей производительностью (в частности, GTX 1650).