Названы самые «прожорливые» современные видеокарты

Для создания таблицы были объединены данные о производительности протестированных видеокарт и данные об энергопотреблении. Затем всё это было переведено в значения энергоэффективности.

Эксперты отметили, что многие видеокарты, которые считаются хорошими моделями, могут иметь недостатки в виде высокого энергопотребления. Например, Radeon RX 570 4 ГБ потребляет почти в два раза больше энергии. чем более новые модели со схожей производительностью (в частности, GTX 1650).