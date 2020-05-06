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Компьютеры
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Названы самые «прожорливые» современные видеокарты

Проверили более 30 моделей
Названы самые «прожорливые» современные видеокарты. Те, что потребляют слишком много энергии при не самой большой скорости работы.

Тесты провело издание Tom’s Hardware. Для измерения энергопотребления специалисты использовали софт Powenetics и различное оборудование TinkerForge.

Для тестового стенда взяли процессор Intel Core i9-9900K, кулер NZXT Z73, 32 ГБ оперативной памяти. Всего было протестировано более трёх десятков видеокарт.

Вот так выглядит рейтинг GPU, в котором отражена относительная эффективность с точки зрения производительности на ватт (чем меньше процент, тем более «прожорлива» карта):

Уровень прожорливости видеокарты (производительность на ватт)
Модель видеокартыОтносительный уровень эффективности (экономичности)
GTX 1660 Ti100%
RX 570096.8%
GTX 1660 Super96.7%
GTX 1650 GDDR696.3%
RX 5600 XT93.8%
RTX 2060 Super (Founders Edition)93.8%
RTX 2080 (Founders Edition)92.1%
GTX 1650 Super91.7%
RTX 2060 (Founders Edition)90.1%
GTX 1050 Ti89.5%
RTX 2070 Super (Founders Edition)88.7%
GTX 166088.2%
RTX 2070 (Founders Edition)88.1%
RTX 2080 Ti (Founders Edition)88%
GTX 1070 (Founders Edition)85.9%
GTX 165085.7%
RTX 2080 Super (Founders Edition)84.9%
RX 5700 XT83.7%
GTX 1080 (Founders Edition)82.9%
GTX 1060 6GB (Founders Edition)76.9%
GTX 1070 Ti (Founders Edition)76.8%
RX 5500 XT 8 ГБ76.6%
GTX 105075.5%
GTX 1080 Ti FE74.5%
GTX 1060 3GB74.3%
RX 5500 XT 4 ГБ69.2%
Radeon VII68.5%
RX Vega 5665.2%
RX 560 4 ГБ64.1%
RX Vega 6449.2%
RX 59047.4%
RX 570 4 ГБ45.3%

Для создания таблицы были объединены данные о производительности протестированных видеокарт и данные об энергопотреблении. Затем всё это было переведено в значения энергоэффективности.

Эксперты отметили, что многие видеокарты, которые считаются хорошими моделями, могут иметь недостатки в виде высокого энергопотребления. Например, Radeon RX 570 4 ГБ потребляет почти в два раза больше энергии. чем более новые модели со схожей производительностью (в частности, GTX 1650).

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