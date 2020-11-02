Названы самые распространённые компьютерные угрозы

Рейтинг был составлен на основе данных за третий квартал 2020 года. В первую очередь специалисты упомянули атаки с протоколом удалённого рабочего стола (RDP). Эксперты увидели, что атаки на уникальных пользователей методом подбора пароля выросли на треть.

Далее следует криптомайнеры. Рост их распространённости связан с ростом курса биткоина. Криптомайнеры используют мощности атакованных устройств для скрытой добычи криптовалюты.

Также в рейтинге расположились email-угрозы и WannaCry. Специалисты говорят, что стали обнаруживать на 9% больше вредоносных электронных писем. Самый популярный вредонос тут — Win/Exploit.CVE-2017-11882, документ, который использует уязвимость в Microsoft Office для загрузки опасных программ на компьютер. Также мошенники использовали в рассылках вредонос WannaCry. Это известная программа-вымогатель.