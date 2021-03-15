Названы самые выгодные процессоры Intel и AMD для игр в России

В последней колонке указан условный показатель «оправданности цены». Хоть здесь и смотрятся лучше всего слабые процессоры, нельзя сказать, что они действительно подходят для игр. В итоге оптимальными по цене игровыми CPU назвали Ryzen 5 5600X и Core i5-10400. Также можно купить Core i3-10100 и Ryzen 5 3600X.

А вот график по более высокому разрешению: