Названы самые выгодные процессоры Intel и AMD для игр в России

Авторы обзора взяли модели процессоров из самых разных ценовых диапазонов. Вот CPU Intel: Core i9-10900K, Core i7-10700K, Core i5-10400, Core i3-10100, Pentium Gold G6600, Celeron G5920. А вот модели AMD: Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600X, Ryzen 3 3300X, Ryzen 3 2200G.

Стенды с процессорами протестировали в играх: Assassin’s Creed Odyssey, Borderlands 3, F1 2020, Ghost Recon Breakpoint, Shadow of the Tomb Raider, Total War Saga: Troy, Metro Exodus, Far Cry 5. Тестировали в разных разрешениях и с разными настройками качества.

Вот результаты для всех игры в разрешении 1920×1080 при средних настройках: