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Компьютеры
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Названы семь способов сэкономить при покупке игрового компьютера

На некоторые вещи не стоит тратить много денег
Названы семь способов сэкономить при покупке игрового компьютера. Авторы профильного ресурса Overclockers рассказали, на какие компоненты можно не тратить много денег.

Во-первых, авторы материала посоветовали не покупать дорогие версии бюджетных видеокарт. Дело в том, что «навороченная» модель может не показать разгонного потенциала из-за отсутствия должной системы охлаждения.

Во-вторых, нет смысла брать «навороченный» корпус, если не все компоненты компьютера хороши. Лучше потратить сэкономленные деньги на видеокарту или оперативную память. Кстати говоря об «оперативке»: покупать топовую бессмысленно, если хочется сэкономить.

Также авторы рекомендуют искать комплектующие на AliExpress. При этом лучше не зацикливаться на процессорах для разгона. У Intel такие модели слишком дорогие, а получаемый частотный потенциал мал.

Шестым стал совет не переплачивать за SSD. Заметить разницу в работе дешёвых и дорогих моделей всё равно довольно сложно. И наконец авторы текста не рекомендуют тратить много денег на охлаждение процессора.