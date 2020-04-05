Названы семь способов сэкономить при покупке игрового компьютера

Во-первых, авторы материала посоветовали не покупать дорогие версии бюджетных видеокарт. Дело в том, что «навороченная» модель может не показать разгонного потенциала из-за отсутствия должной системы охлаждения.

Во-вторых, нет смысла брать «навороченный» корпус, если не все компоненты компьютера хороши. Лучше потратить сэкономленные деньги на видеокарту или оперативную память. Кстати говоря об «оперативке»: покупать топовую бессмысленно, если хочется сэкономить.

Также авторы рекомендуют искать комплектующие на AliExpress. При этом лучше не зацикливаться на процессорах для разгона. У Intel такие модели слишком дорогие, а получаемый частотный потенциал мал.

Шестым стал совет не переплачивать за SSD. Заметить разницу в работе дешёвых и дорогих моделей всё равно довольно сложно. И наконец авторы текста не рекомендуют тратить много денег на охлаждение процессора.