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Названы способы заставить работать игру на несовместимой видеокарте

Помогут в этом специальные программы
Пользователь Overclockers опубликовал в блогах портала рекомендации по запуску самых разных игр при видеокарте, которая не "тянет" их.
Названы способы заставить работать игру на несовместимой видеокарте

Автор рассказал, что необходимо делать, чтобы запустить старые или новейшие игры на ПК с графическим процессором, который несовместим с ними. Один из вариантов - использовать программные обеспечения.

  1. Doom 3 patch v. 1.0 for Voodoo2 cards. Этот патч позволит запустить DOOM III, например, с парой 3DFx Voodoo II (по 12 Мб) в качестве видеокарты. Кроме этого, нужно будет 256 Мб оперативной памяти, процессор Athlon XP с частотой не менее 2 ГГц, Socket-A материнская плата, Windows 98SE. Разрешение при игре будет 800 x 600. Правда, частота кадров в сложных сценах также может опускаться до 20 к/с, добавляет пользователь.
Названы способы заставить работать игру на несовместимой видеокарте
  1. 3D-Analyzer. Эта программа поможет запускать игры, в которые невозможно комфортно играть из-за того, что видеоадаптер не умеет просчитывать пиксельные шейдеры. Например, в FarCry.
  1. DirectX Tweaker. Аналог предыдущего ПО. Помогает "обманывать" некоторые приложения - только те, что используют API DirectX не старше 9-й версии.
  1. Windows SDK. Эту программу скачать можно на официальном сайте Microsoft. Она позволит запускать современные игры на старых видеокартах. После того как программа установится, надо перейти в C:\Windows\System32, запустить там dxcpl.exe, кликнуть на "Edit list..." и добавить exe необходимой игры. Далее нужно выбрать Feature level limit необходимого уровня, включить Force WARP, Force On и применить всё.