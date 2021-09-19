Названы способы заставить работать игру на несовместимой видеокарте

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Названы способы заставить работать игру на несовместимой видеокартеПомогут в этом специальные программы
Пользователь Overclockers опубликовал в блогах портала рекомендации по запуску самых разных игр при видеокарте, которая не "тянет" их.
Автор рассказал, что необходимо делать, чтобы запустить старые или новейшие игры на ПК с графическим процессором, который несовместим с ними. Один из вариантов - использовать программные обеспечения.
- Doom 3 patch v. 1.0 for Voodoo2 cards. Этот патч позволит запустить DOOM III, например, с парой 3DFx Voodoo II (по 12 Мб) в качестве видеокарты. Кроме этого, нужно будет 256 Мб оперативной памяти, процессор Athlon XP с частотой не менее 2 ГГц, Socket-A материнская плата, Windows 98SE. Разрешение при игре будет 800 x 600. Правда, частота кадров в сложных сценах также может опускаться до 20 к/с, добавляет пользователь.
- 3D-Analyzer. Эта программа поможет запускать игры, в которые невозможно комфортно играть из-за того, что видеоадаптер не умеет просчитывать пиксельные шейдеры. Например, в FarCry.
- DirectX Tweaker. Аналог предыдущего ПО. Помогает "обманывать" некоторые приложения - только те, что используют API DirectX не старше 9-й версии.
- Windows SDK. Эту программу скачать можно на официальном сайте Microsoft. Она позволит запускать современные игры на старых видеокартах. После того как программа установится, надо перейти в C:\Windows\System32, запустить там dxcpl.exe, кликнуть на "Edit list..." и добавить exe необходимой игры. Далее нужно выбрать Feature level limit необходимого уровня, включить Force WARP, Force On и применить всё.