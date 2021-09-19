Названы способы заставить работать игру на несовместимой видеокарте

Автор рассказал, что необходимо делать, чтобы запустить старые или новейшие игры на ПК с графическим процессором, который несовместим с ними. Один из вариантов - использовать программные обеспечения.

Doom 3 patch v. 1.0 for Voodoo2 cards. Этот патч позволит запустить DOOM III, например, с парой 3DFx Voodoo II (по 12 Мб) в качестве видеокарты. Кроме этого, нужно будет 256 Мб оперативной памяти, процессор Athlon XP с частотой не менее 2 ГГц, Socket-A материнская плата, Windows 98SE. Разрешение при игре будет 800 x 600. Правда, частота кадров в сложных сценах также может опускаться до 20 к/с, добавляет пользователь.