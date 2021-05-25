Названы сроки подорожания компьютерной памяти

По их информации, контрактные цены на память могут вырасти на 25% в третьем квартале 2021 года.

Особенно это коснётся тех, кто хочет покупать обычные настольные и портативные компьютеры. Здесь повышение контрактной цены на 10–25% приобретает большое значение. На самом деле, даже увеличение стоимости материалов и компонентов на 2–5% может значительно увеличить цену готового ноутбука.

Стоит отметить, что подорожание коснулось не только DRAM. Цены на память NAND в этом году также выросли на 10%, и, если учитывать популярность криптовалюты Chia Coin, можно ожидать, что эта тенденция сохранится.