Названы сроки следующего рывка в производительности компьютерных процессоров

Сейчас Келлер сотрудничает с прямым конкурентом AMD — Intel. Именно об особенностях будущих процессоров этой компании он и говорил. Речь шла о новой архитектуре, которая будет «значительно больше и ближе к линейной зависимости производительности от числа транзисторов», чем Sunny Cove. Это может значить, что через несколько лет появится намного более производительный, чем современные CPU от Intel, процессор.

Келлер считает, что процессоростроение, в целом, пока ещё далеко от момента, когда будет достигнут какой-то предел. Поэтому у Intel есть масштабные планы на будущее: компания надеется в 50 раз увеличить число транзисторов в процессорах.

Но это неопределённое будущее. Пока же Intel будет развивать микроархитектуры следующих за Sunny Cove поколений. Сообщается, что первые решения на одной такой — Willow Cove — появятся не раньше 2021 года.