Названы сроки выхода настольных процессоров Intel следующего поколения

Как утверждает MSI, первой получит поддержку процессоров 11-го поколения матплата Z490. Ещё компания сказала, что запуск новых чипов Intel Core ожидается в конце марта 2021 года. Обновление для материнских плат 400-й серии придёт примерно в то же время.

Как уточняет Videocardz, это подтверждение слухам о том, что процессоры Intel Core 11-го поколения Rocket Lake-S не будут доступны до марта.

Недавно в сети появилась утечка, согласно которой флагманская модель новой линейки сможет преодолеть барьер в 700 баллов в бенчмарке CPU-Z в однопоточном тесте.

Ожидается, что впервые о новых процессорах Intel расскажет на выставке CES 2021.