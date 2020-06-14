Названы сроки выхода новых планшета и компьютера Apple

Информацией о выходе новинок поделилось отраслевое издание DigiTimes. По данным журналистов, Apple готовится к выпуску перечисленных выше новых устройств во второй половине 2020 года. Что касается первой половины 2021 года, то есть вероятность запуска 12,9-дюймового iPad Pro и iPad mini с экраном 8-9 дюймов.

Сообщается также, что матрицы для нового планшета Air будут производить LG Display, BOE Technology и Sharp.

Стоит отметить, ранее известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) уже сообщал о том, что Apple готовит к выходу в 2020 году планшет с 10,8-дюймовым экраном.