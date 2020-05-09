Названы сроки выхода новых процессоров AMD с мощной встроенной графикой

Об этом пишет издание WCCFTech, ссылаясь на собственные источники. По их информации, настольные гибридные процессоры Renoir могут появиться уже в июле текущего года. Считается, что в указанных моделях будет использоваться продвинутая версия графики Vega.

Таким образом, процессоры интересны потому, что могут предложить хороший баланс между графикой и CPU в одном пакете. Это позволит собирать бюджетные ПК, на которых можно поиграть и работать.

Приводятся также данные о двух процессорах Renoir. Они должны получить восемь ядер. Один из них будет работать на частоте 3,5 ГГц для CPU и на 1750 МГц для iGPU, а второй — на 3 ГГц CPU и на 1750 МГц iGPU .