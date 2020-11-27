Названы сроки выпуска новой версии Windows для бюджетных компьютеров

Как пишет WindowsLatest, Windows 10X основана на операционной системе Windows Core. Вместо значка меню «Пуск» у неё будет лончер для приложений. Windows 10X должна стать первой операционкой Microsoft, в которой не будет поддержки меню «Пуск». Кроме того, в системе не будет привычного дизайна кнопок, иконок и многого другого. Она вернёт скруглённые углы.

Microsoft оптимизирует Windows 10X под бюджетные ПК с 4 ГБ оперативной памяти. Впрочем, первые компьютеры с системой будут иметь всё же больше памяти.

Стоит отметить, что первоначально с Windows 10X будут предлагаться ПК только с одним экраном, хотя система может поддерживать и двухэкранные устройства.

Источник уточнил, что Microsoft не позволит пользователям устанавливать Windows 10X на их существующие устройства. Операционка будет поставляться только с новыми девайсами. Сообщается, что Windows 10X в течение нескольких недель выйдет в версии RTM (Release to Manufacturers) для производителей компьютеров.