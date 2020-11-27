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Компьютеры
Сегодня 17:04

Названы сроки выпуска новой версии Windows для бюджетных компьютеров

Windows 10X
Несколько лет назад Microsoft начала разрабатывать упрощённую версию Windows для бюджетных компьютеров. Эта операционка под названием Windows 10X должна дебютировать в следующем году на девайсах среднего уровня от партнёров Microsoft.

Как пишет WindowsLatest, Windows 10X основана на операционной системе Windows Core. Вместо значка меню «Пуск» у неё будет лончер для приложений. Windows 10X должна стать первой операционкой Microsoft, в которой не будет поддержки меню «Пуск». Кроме того, в системе не будет привычного дизайна кнопок, иконок и многого другого. Она вернёт скруглённые углы.

Microsoft оптимизирует Windows 10X под бюджетные ПК с 4 ГБ оперативной памяти. Впрочем, первые компьютеры с системой будут иметь всё же больше памяти.

Стоит отметить, что первоначально с Windows 10X будут предлагаться ПК только с одним экраном, хотя система может поддерживать и двухэкранные устройства.

Источник уточнил, что Microsoft не позволит пользователям устанавливать Windows 10X на их существующие устройства. Операционка будет поставляться только с новыми девайсами. Сообщается, что Windows 10X в течение нескольких недель выйдет в версии RTM (Release to Manufacturers) для производителей компьютеров.