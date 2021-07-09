Названы условия отката с Windows 11 к Windows 10 без потерь

У пользователя будет всего десять дней, чтобы вернуться на Windows 10 и не потерять данные. Процесс отката будет простым. Нужно будет перейти в Settings > System > Recovery и выбрать там «Previous Version of Windows». Этой опцией нужно будет успеть воспользоваться в течение десяти дней. По истечении периода пользователю, желающему откатиться, потребуется создать резервную копию данных и выполнить «чистую установку». Последний способ, конечно, более трудоёмкий.

Напомним, релиз Windows 11 ожидается в октябре. Пользователи в течение как минимум года смогут бесплатно обновиться на неё со старой системы.