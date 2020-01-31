Названы видеокарты AMD, за покупку которых будут дарить игры

Сообщается, что бесплатными играми можно будет обзавестись при покупке новых видеокарт Radeon RX 5000-й серии. Все покупатели Radeon RX 5500 XT в период с 4 февраля по 25 апреля смогут получить в подарок игры Resident Evil 3, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Warcraft III: Reforged. А вот покупателей Radeon RX 5700 и RX 5700 XT ждут Resident Evil 3 и Monster Hunter World: Iceborne Master Edition. Акция распространяется только на покупки у официальных розничных партнёров AMD.

Кроме того, до 25 апреля бесплатный трёхмесячный абонемент Xbox Game Pass смогут получить покупатели всех видеокарт Radeon RX 5000, Radeon RX Vega, Radeon RX 500 и Radeon VII.