Названы YouTube-каналы с фейковыми тестами видеокарт

Опубликовано 23 января 2024, 02:15
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Названы YouTube-каналы с фейковыми тестами видеокартЛучше не доверяйте им
В одном из выпусков на YouTube-канале BENCHMARKS FOR GAMERS рассказали, на каких каналах этого ресурса выкладывают поддельные результаты тестов различных видеокарт.
Первый YouTube-канал с тестами видеокарт, которому доверять нельзя, — это ShadowSeven. То, что это фейк, можно понять, например, по версии драйвера для видеокарты RTX 4070 Super: указана 546.33, а существуют 546.52 и 546.65. Заметно также, что отличается шрифт, которым написано слово «SUPER», от того, что был использован для «RTX 4070» (см. на изображениях ниже).
Также поддельные тесты вы увидите на YouTube-каналах Mark PC, Dracarys Gaming, Mike Benchmark.
Источник: BENCHMARKS FOR GAMERS
Автор:Валерия Филимонова
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