Названы YouTube-каналы с фейковыми тестами видеокарт

Первый YouTube-канал с тестами видеокарт, которому доверять нельзя, — это ShadowSeven. То, что это фейк, можно понять, например, по версии драйвера для видеокарты RTX 4070 Super: указана 546.33, а существуют 546.52 и 546.65. Заметно также, что отличается шрифт, которым написано слово «SUPER», от того, что был использован для «RTX 4070» (см. на изображениях ниже).