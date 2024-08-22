Названы запчасти для сборки компьютера под 1440p-игры из товаров Ozon

Названы запчасти для сборки компьютера под 1440p-игры из товаров OzonПоходит эта система и для киберспорта
Сборка для современных играх в 1440p с пресетом Ultra в целом стоила 65К.
Процессор был выбран Ryzen 5 5600, оперативная память - DDR4 Kingston Fury 16 ГБ, матплата - ASROCK B450M-HDV, система охлаждения для процессора - ID Cooling 214XT, накопитель - NVME ADATA XPG S20, видеокарта - PALIT RTX 3070 Ti, блок питания - DEEPCOOL PF600, корпус - 1STPLAYER FD3.
Результаты тестирования системы в бенчмарках вы можете увидеть ниже на изображении.
Что касается игр, то запускались в 1440p Senua’s Saga — Hellblade II, Horizon Forbidden West, Alan Wake 2, The Last of Us Part I, Counter Strike 2, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Apex Legends.
Средняя частота кадров в Senua’s Saga с DLSS Quality, высоким пресетом составляла 47 к/с. Шла игра плавно.
На максимальных настройках графики с DLSS Quality в Horizon Forbidden West удалось получить в среднем более 60 к/с.
Alan Wake 2 тестировалась с DLSS Quality, пресетом Ultra. Средняя производительность в ней равнялась более 60 к/с.
В игре The Last of Us Part I с ультра-пресетом и DLSS Quality частота кадров в среднем составляла 48−50 к/с.
Counter Strike 2 запускалась с высоким пресетом и средним FPS более 200 к/с.
Hogwarts Legacy шла с ультра-графикой, DLSS Quality. В среднем здесь можно ожидать 50−60 к/с.
Игра Cyberpunk 2077 тестировалась с высоким пресетом, DLSS Quality. В ней удалось получить в среднем 70−80 к/с.
Apex Legends шла на высоких настройках графики. Средняя производительность в ней составляла более 170 к/с даже в очень активных сценах.