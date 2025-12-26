Не баг, а фича: Asus прокомментировала кривой порт у эксклюзивной видеокарты ROG Matrix RTX 5090 за $4000

Речь идет о 12V-2×6 коннекторе, который заметно сдвинут относительно выреза в кожухе системы охлаждения и из-за этого может быть сложно полностью подключить кабель.

В компании заявили, что это не дефект, а осознанное инженерное решение. По словам Asus, некорректное с точки зрения пользователей расположение разъема является частью оригинального дизайна и было выбрано с учетом электрической и механической компоновки карты.

Проблема всплыла после жалобы покупателя, который сообщил, что из-за ограниченного зазора разъем невозможно вставить до конца.

Это критично, поскольку RTX 5090 требует полностью зафиксированного кабеля для корректной работы и заявленного энергопотребления до 800 Вт при использовании BTF-платформы.

Asus пока не уточнила, какие именно кабели и минимальные зазоры гарантируют корректное подключение. Пользователь, поднявший вопрос, заявил, что намерен вернуть видеокарту в рамках 30-дневного окна возврата.