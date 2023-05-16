Не городите компьютеры на Core i5 Haswell даже ради экономии — будете жалеть

Far Cry 5 со средним пресетом шла с производительностью на уровне 46 к/с с 1050 Ti и 61 к/с с 1650.

Assassin's Creed Odyssey тоже запускалась на средних настройках графики в 1080p. С GTX 1050 Ti можно получить 40-45 к/с, с GTX 1650 - 55 к/с. Однако процессор в этом случае будет нагружен полностью.

В Cyberpunk 2077 с низким пресетом встречались подтормаживания. С обеими картами в открытом мире частота кадров снижалась до 20, в закрытых помещениях было 30-50 к/с.

Forza Horizon 5 шла на средних настройках. Местами игра сильно тормозит, хотя производительность находится на уровне 60 к/с. Примерно такая же ситуация в Horizon Zero Dawn со средним пресетом.

Dying Light при этом идёт без проблем. На минимальных настройках с 1050 Ti частота кадров составляет 30-40 к/с, с 1650 - около 50 к/с.

Вытягивает процессор даже Hogwarts Legacy. С минимальным пресетом в игре удаётся получить около 35 к/с на 1050 Ti и 45-55 к/с - на 1650.

Вывод

В целом ситуация получается странной. С одной стороны, процессор Core i5-4670 нельзя назвать совсем плохим. Но и порекомендовать его ведущий тоже не может, так как для некоторых игр этого процессора уже не хватает. И самое главное - невозможно заранее предсказать, как себя поведёт этот процессор.