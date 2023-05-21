Не можете определиться с монитором для ПК? Вот сразу 25 лучших моделей в 2023 г.Эксперт перечислил варианты под любой бюджет
В выпуске на YouTube-канале «ТехноМакс» ведущий назвал лучшие на сегодняшний день мониторы для компьютера. В подборке есть как универсальные, так и игровые модели.
Думаете, какой монитор купить для настольного компьютера? Вот 25 вариантов.
Если вы присматриваетесь к универсальным вариантам стоимостью до 10 тысяч рублей, то у них должны быть следующие характеристики. Это размер 24 дюйма, разрешение 1920x1080, разъём HDMI, DVI или DP, дисплей IPS или VA,
Acer EK240YCbi. Из достоинств модели выделяют глубокий чёрный цвет, который хорошо подходит для просмотра фильмов, наличие цифрового подключения по HDMI 1.4, из недостатков - то, что монитор не понравится киберспортсменам.
AOC 24B2XDM. Этот монитор тоже не подойдёт киберспортсменам. Также в комплекте с ним будет только кабель VGA. При этом модель предполагает цифровое подключение через DVI.
MSI Pro MP242V. Единственный минус этого монитора - то, что цвета при просмотре фильмов на нём не такие яркие, как у VA-моделей. Вместе с тем вы получаете возможность подключения через HDMI, цветовой охват sRGB 103%, неплохую матрицу для игр.
Xiaomi Mi Desktop Monitor 1C. Данный монитор не такой уж яркий, но имеет цифровое подключение через HDMI, хороший цветовой охват, равномерную засветку.
Далее шли универсальные модели стоимостью до 20 тысяч рублей. У них размер матрицы был 27 дюймов, разрешение - 2560x1440, Philips или AOC, дисплей IPS или VA.
Philips 275V8LA/00. У него простая и нефункциональная подставка, также он не подходит для киберспорта. Тем не менее вы получите цифровое подключение через HDMI или DisplayPort, глубокий чёрный цвет, поддержку FreeSync, высокую плотность пикселом, на 77% больше пространства, чем на Full HD.
Philips 275E1S/01. Отличается от предыдущего этот вариант IPS-матрицей, поддержкой также FreeSync, G-Sync Compatible.
AOC Q27E3UAM. У него отличная яркость, а также глубокий чёрный цвет. Поэтому он понравится любителям фильмов. Кроме того, у этого монитора есть USB-хаб.
Универсальные модели до 30 тысяч рублей уже приобретают геймерские возможности. Например, у Xiaomi Mi Curved Monitor - матрица 34 дюйма. Этот монитор отлично подойдёт как для рабочих задач, так и для игр. Он имеет игровую матрицу с частотой обновления 144 Гц, малой задержкой вывода, поддержкой FreeSync, высокую плотность пикселов, на 138% больше пространство, чем на Full HD. Правда, всё же у вас не получится серьёзно работать на таком мониторе с изображениями.
Лучшие универсальные мониторы. К ним относятся три модели.
LG 27GN880-B. Он идеален практически во всём, только не поддерживает HDR.
KTC M27P20 Mini LED и KTC M27P20 Pro Mini LED. Отличаются друг от друга эти моделей ценой, разрешением, контрастностью. Более навороченная версия - это, конечно, Pro.
Если вы работаете с графикой, видео, фотографиями, то вот несколько вариантов до 30 тысяч рублей.
Philips 278E1A. Данный монитор не подойдёт для любителей игр. Также у него не такие яркие цвета, как у вариантов с VA. Но всё равно у него широкий цветовой охват, высокая точностью воспроизведения цветовых оттенков, высокая яркость по сравнению с конкурентами, отличная плотность пикселов, в 4 раза больше пространство, чем в Full HD.
ASUS TUF Gaming VG289Q. Модель хороша, но у неё нет полноценной поддержки HDR10, не самая высокая контрастность. Монитор также не особо подходит для киберспортивных игр.
Далее идут модели мониторов для создателей контента стоимостью 40-50 тысяч рублей.
Dell S2721QS. Вы можете использовать этот монитор с разными ПК благодаря HDMI и DisplayPort, у него есть поддержка HDR10, хороший цветовой охват и точное воспроизведение оттенков при работе с SDR. Однако точность цветопередачи с HDR10 будет невысокой, также у него нет специального режима sRGB.
Dell S2722QC. Недостатки у него такие же, как у предыдущей модели. При этом он обладает улучшенным антибликовым покрытием, USB-хабом с выходом USB-С (одновременно можно выводить изображение и заряжать ноутбук или смартфон, мощность - 65 Вт).
Gigabyte M27Q. Из минусов этой модели выделяют малофункциональную подставку (можно менять только наклон и высоту монитора), а также не очень высокую цветопередачу при HDR10. При этом данный монитор подходит и для игр.
Среди лучших мониторов для создания контента выделяют две модели.
Dell U3223QE. У него при работе с HDR10 не хватает яркости, а IPS Black не оправдывает ожиданий в плане контрастности. Однако вы получаете отличный цветовой охват, специальный режим sRGB, USB-хаб с выходом USB-C (позволяет заряжать устройства во время работы с монитором).
LG 40WP95C-W. У этого монитора отличная калибровка прямо «из коробки». Но он довольно посредственно отражает HDR-контент и у него невысокая яркость.
Наконец, о мониторах для геймеров. За 20 тысяч рублей и меньше берите AOC 24G2SPU. У этого монитора недостатков вообще нет, по мнению ведущего. А среди достоинств - быстрая новая матрица со 165 Гц, невысоким временем задержки вывода, многофункциональная подставка, поддержка FreeSync Premium, G-SYNC Compatible, высокая плотность пикселов, высокая яркость.
ASUS TUF Gaming VG249Q1A. Среди минусов этой модели - только то, что подставка позволяет менять исключительно наклон. А плюсы примерно такие же, как у модели выше.
Acer Nitro XF243YPbmiiprx. Ещё один игровой монитор, у которого нет недостатков.
Из мониторов для геймеров до 60 тысяч рублей выделяются три модели. Это, например, MSI Optix G273QF. Подставка у него даёт возможность изменить только наклон, контрастность - посредственное, а HDR-контент отображается некачественно. Но купить его стоит ради разрешения 2,5К (подойдёт для игр и для работы), быстрой матрицы с невысоким временем задержки, отсутствия разрыва кадров.
HP X27q. Из недостатков этого монитора можно назвать посредственную контрастность в тёмном помещении, отсутствие функции масштабирования изображения для PS5 или Xbox Series X.
Gigabyte M34WQ-EK. Будьте готовы к посредственной контрастности из-за IPS-матрицы. В остальном же это прекрасный монитор.
Если вы ищете просто лучший монитор без ограничений по цене, то присмотритесь к этим.
LG 27GR95QE. Стоит он дорого, но покупать его имеет смысл. Даже несмотря на посредственную яркость и неудобство работы с текстом при его использовании. Он считается одним из лучших мониторов на рынке.
Dell Alienware AW3423DWF. Минусы у него те же, что и в предыдущем случае. Но ещё у этой модели есть риск выгорания матрицы.