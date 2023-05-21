Не можете определиться с монитором для ПК? Вот сразу 25 лучших моделей в 2023 г.

Думаете, какой монитор купить для настольного компьютера? Вот 25 вариантов.

Если вы присматриваетесь к универсальным вариантам стоимостью до 10 тысяч рублей, то у них должны быть следующие характеристики. Это размер 24 дюйма, разрешение 1920x1080, разъём HDMI, DVI или DP, дисплей IPS или VA,

Acer EK240YCbi. Из достоинств модели выделяют глубокий чёрный цвет, который хорошо подходит для просмотра фильмов, наличие цифрового подключения по HDMI 1.4, из недостатков - то, что монитор не понравится киберспортсменам.