Не покупайте SSD на PCIe 5.0 - они не быстрее Самсунгов 7-летней давности

Первым делом эксперт YouTube-канала PRO Hi-Tech сравнил скорость записи и чтения данных SSD на PCIe 5, PCIe 4, PCIe 3 и SATA в CrystalDiskMark. Результаты тестирования вы можете увидеть ниже. Однако нужно понимать, что на этих графиках - максимальная скорость именно в тестах, а в реальной жизни таких замеров не получить.

В действительности при копировании небольших файлов скорость во всех случаях падает очень сильно. Несмотря на то что все SSD должны переносить эти файлы меньше чем за секунду, они копируют их больше минуты. Даже SSD PCIe 5: за 1 минуту 14 секунд. А разница между дорогим PCIe 5.0 и SATA составила всего 25%.

При копировании больших файлов скорость SSD на PCIe 5.0 выглядит большой по сравнению с SATA. Но между этим вариантом и PCIe 3.0 или 4.0 разница не такая уж большая.