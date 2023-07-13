Не покупайте SSD на PCIe 5.0 - они не быстрее Самсунгов 7-летней давности

Не покупайте SSD на PCIe 5.0 - они не быстрее Самсунгов 7-летней давностиВ реальных сценариях использования
Ведущий YouTube-канала PRO Hi-Tech протестировал в реальной работе на Windows SSD PCIe 5. Сильно ли он отличается от PCIe 4, PCIe 3 и SATA?
Первым делом эксперт YouTube-канала PRO Hi-Tech сравнил скорость записи и чтения данных SSD на PCIe 5, PCIe 4, PCIe 3 и SATA в CrystalDiskMark. Результаты тестирования вы можете увидеть ниже. Однако нужно понимать, что на этих графиках - максимальная скорость именно в тестах, а в реальной жизни таких замеров не получить.
В действительности при копировании небольших файлов скорость во всех случаях падает очень сильно. Несмотря на то что все SSD должны переносить эти файлы меньше чем за секунду, они копируют их больше минуты. Даже SSD PCIe 5: за 1 минуту 14 секунд. А разница между дорогим PCIe 5.0 и SATA составила всего 25%.
При копировании больших файлов скорость SSD на PCIe 5.0 выглядит большой по сравнению с SATA. Но между этим вариантом и PCIe 3.0 или 4.0 разница не такая уж большая.
После заполнения кэша скорость записи просела у SSD PCIe 5 очень сильно. Если было 10182 Мб/с, то стало 3409 Мб/с.
Вывод
Без специальных тестов обычный любитель игр вряд ли сможет заметить какую-то разницу между SSD PCIe 3.0 и PCIe 5.0. А модель SSD на PCIe 5, которую тестировал ведущий PRO Hi-Tech, стоит при этом около 30 тысяч рублей. К тому же когда вы начнёте копировать мелкие файлы в большом количестве, то SSD на PCIe 4 и 5 будут почти одинаковыми по скорости. И в остальном значительных отличий одной модели от другой вы не увидите.