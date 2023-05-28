Не RTX едины: какие еще инновации приносит Nvidia для ПК с Windows

Эти разработки призваны «революционизировать» продуктивность, создание контента, игры и многое другое, сообщает Nvidia в блоге.

Сотрудничество представляет инструменты для разработки ИИ на ПК с Windows, включая поддержку GPU-ускоренных фреймворков глубокого обучения через WSL. Ранее разработка ИИ велась в основном в Linux, но теперь разработчики могут использовать экосистему Windows, получая преимущества от ускорения GPU и программного стека Nvidia AI.

Кроме того, Microsoft выпустила инструментарий Microsoft Olive, позволяющий оптимизировать и преобразовывать модели PyTorch в формат ONNX, что дает разработчикам возможность использовать аппаратное ускорение GPU. Повышенная производительность и эффективность тензорных ядер Nvidia RTX обеспечивает быстрый и мощный вывод для генеративных моделей ИИ.

И, как уточняют компании, это далеко не все.