Не RTX едины: какие еще инновации приносит Nvidia для ПК с Windows

Не RTX едины: какие еще инновации приносит Nvidia для ПК с WindowsСотрудничество дает плоды
Nvidia и Microsoft объединили усилия, чтобы привнести возможности генеративного ИИ в ПК на базе Windows 11. На конференции для разработчиков Microsoft Build компании продемонстрировали достижения в технологии ИИ на базе видеокарт Nvidia.
Эти разработки призваны «революционизировать» продуктивность, создание контента, игры и многое другое, сообщает Nvidia в блоге.
Сотрудничество представляет инструменты для разработки ИИ на ПК с Windows, включая поддержку GPU-ускоренных фреймворков глубокого обучения через WSL. Ранее разработка ИИ велась в основном в Linux, но теперь разработчики могут использовать экосистему Windows, получая преимущества от ускорения GPU и программного стека Nvidia AI.
Кроме того, Microsoft выпустила инструментарий Microsoft Olive, позволяющий оптимизировать и преобразовывать модели PyTorch в формат ONNX, что дает разработчикам возможность использовать аппаратное ускорение GPU. Повышенная производительность и эффективность тензорных ядер Nvidia RTX обеспечивает быстрый и мощный вывод для генеративных моделей ИИ.
И, как уточняют компании, это далеко не все.