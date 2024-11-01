Не верьте Apple: новые клавиатуры и мыши компании потребовали macOS 15.1

Несколько пользователей, включая разработчика приложения Halide Себастьяна де Вита, столкнулись с трудностями при подключении и функциональностью, такими как проблемы с прокруткой и распознаванием жестов на Magic Trackpad, пока они не обновили систему до macOS 15.1. Также на других версиях macOS не работают верхние клавиши и Touch ID на Magic Keyboard, а у Magic Mouse проблемы с жестами.

Пока неясно, исправит ли Apple информацию о совместимости или выпустит обновление для решения проблемы на старых версиях.