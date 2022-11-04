Компьютеры
12:25, 04 ноября 2022
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Не знаете, куда деть старые диски? Сделайте нож для пиццы

Ручку можно распечатать на 3D-принтере

Недавно многопользовательский шутер Overwatch закрыли в связи с запуском Overwatch 2. Пользователь Reddit под псевдонимом GoldNova12_1130 показал, что он сделал со ставшим теперь ненужным диском от игры.

Не знаете, куда деть старые диски? Сделайте нож для пиццы

Парень сделал из диска нож для пиццы. Он спроектировал ручку самостоятельно и распечатал её на 3D-принтере, а диск выступил в качестве круглого лезвия. На ручке также можно увидеть надпись «Overhype 2». Это указывает на чрезмерный ажиотаж вокруг сиквела.

Не знаете, куда деть старые диски? Сделайте нож для пиццы

GoldNova12_1130 выложил модель держателя в магазине Cults 3D. Заказ и печать изделия обойдутся примерно в $10.

Источник:Reddit
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#диск
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