Не знаете, куда деть старые диски? Сделайте нож для пиццы

Парень сделал из диска нож для пиццы. Он спроектировал ручку самостоятельно и распечатал её на 3D-принтере, а диск выступил в качестве круглого лезвия. На ручке также можно увидеть надпись «Overhype 2». Это указывает на чрезмерный ажиотаж вокруг сиквела.