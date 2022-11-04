Не знаете, куда деть старые диски? Сделайте нож для пиццы

12:25, 04 ноября 2022
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Не знаете, куда деть старые диски? Сделайте нож для пиццыРучку можно распечатать на 3D-принтере
Недавно многопользовательский шутер Overwatch закрыли в связи с запуском Overwatch 2. Пользователь Reddit под псевдонимом GoldNova12_1130 показал, что он сделал со ставшим теперь ненужным диском от игры.
Парень сделал из диска нож для пиццы. Он спроектировал ручку самостоятельно и распечатал её на 3D-принтере, а диск выступил в качестве круглого лезвия. На ручке также можно увидеть надпись «Overhype 2». Это указывает на чрезмерный ажиотаж вокруг сиквела.
GoldNova12_1130 выложил модель держателя в магазине Cults 3D. Заказ и печать изделия обойдутся примерно в $10.