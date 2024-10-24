Недавний прорыв решит проблему перегрева электроники

Опубликовано 24 октября 2024, 05:151 мин.
Недавний прорыв решит проблему перегрева электроникиТехнология спиновых волн
Исследовательская группа из POSTECH, Национального университета Чуннам и KAIST совершила прорыв в повышении коммерческой жизнеспособности технологии спиновых волн. Это инновация может стать решением проблемы постоянного перегрева электронных устройств, пишут учёные.
Внедряя наномасштабные золотые структуры в тонкопленочный магнитный изолятор, исследователи смогли независимо контролировать температуру спиновых волн. Этот прорыв привел к улучшению эффективности передачи спиновых волн на 250% по сравнению с традиционными методами.
Спиновые волны, которые могут передавать информацию без потока электронов, предлагают перспективную альтернативу традиционным электронным компонентам. Эта новая технология может проложить путь для разработки более энергоэффективных и высокопроизводительных электронных устройств, пишут эксперты.