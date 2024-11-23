Недолго музыка играла: рост акций Nvidia замедлился

На ранних торгах акции Nvidia колебались между ростом на 4,8 % и падением на 1,1 %. Аналитики связывают сдержанную реакцию с осознанием того, что необычайный рост доходов Nvidia, подпитываемый ИИ и ее передовыми чипами, не может быть бесконечным. Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial, отметил, что Уолл-стрит теперь ожидает практически идеальных результатов для подобных “ралли” у акций.

Ранее прогнозы Nvidia перекрывали оценки на 2 миллиарда долларов и более в течение четырех кварталов подряд, достигнув максимума в 3,8 миллиарда долларов во втором квартале 2024 года. Однако ее рыночная стоимость в 3,6 триллиона долларов и доминирующее положение в S&P 500 означают, что любое замедление темпов роста может отразиться на мировых рынках.