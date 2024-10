Недорогую видеокарту Intel Arc 750 проверили в 36 играх

Всего участвовали в тесте 36 игр современных игр. Запускались они в 1440p. Среди них были A Quiet Place The Road Ahead, Assassin’s Creed Mirage, Alan Wake 2, Black Myth Wukong, Battlefield 2042, Counter Strike 2, Cyberpunk 2077, Days Gone, Dragon Ball Sparking Zero, EA Sports FC 25, Fallout 76, FarCry 6, Final Fantasy XVI, Forza Horizon 5, Frostpunk 2, Ghost of Tsushima, God of War Ragnarok, GTA V, Hitman 3, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvels SpiderMan Miles Morales, NFS Unbound, Outlast The Trials, Palworld, Red Dead Redemption 2, SCUM, Senua’s Saga Hellblade 2, Silent Hill 2, Star Wars Outlaws, Tekken 8, The Last of Us, The Texas Chain Saw Massacre, Uncharted 4, Until Dawn, V Rising.

В Alan Wake 2 в 1080p с высокой графикой и FSR 2 Quality удалось в среднем получить 61 к/с.

Counter Strike 2 шла в 1440p с низким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составляла 315 к/с.

FarCry 6 тестировалась в Full HD с ультра-графикой. В среднем в этой игре производительность равнялась 87 к/с.