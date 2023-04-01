«Недостаточно российские»: производители принтеров из РФ не «вписались» в требования закона

«Недостаточно российские»: производители принтеров из РФ не «вписались» в требования законаОн требует установки в устройства только российских процессоров (спойлер: таких не существует)
Производители электроники ведут переговоры с Минпромторгом и Минцифры о доработке балльной системы «отечественности» электроники, в том числе принтеров. Дело в том, что сейчас такая техника признается отечественной, только если работает на российских процессорах. Но таких просто не существует.
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Из-за этого российские принтеры и многофункциональные устройства (МФУ) не попадают в реестр Минпромторга и не могут быть закуплены госкомпаниями, которые должны увеличить долю российской электроники в своей инфраструктуре до 40% к 2025 году.
Министерства и производители сейчас определяют, для каких операций может быть введена балльная система. По завершении формирования требований проект постановления будет направлен на согласование в органы исполнительной власти.
Рынок печатного оборудования в РФ сильно пострадал от санкций и пандемии. В 2022 году его объём снизился на 50%, до $310 млн. Первые партии принтеров и МФУ с российскими чипами ожидаются только в 2024 году.