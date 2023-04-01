«Недостаточно российские»: производители принтеров из РФ не «вписались» в требования закона

Из-за этого российские принтеры и многофункциональные устройства (МФУ) не попадают в реестр Минпромторга и не могут быть закуплены госкомпаниями, которые должны увеличить долю российской электроники в своей инфраструктуре до 40% к 2025 году.

Министерства и производители сейчас определяют, для каких операций может быть введена балльная система. По завершении формирования требований проект постановления будет направлен на согласование в органы исполнительной власти.

Рынок печатного оборудования в РФ сильно пострадал от санкций и пандемии. В 2022 году его объём снизился на 50%, до $310 млн. Первые партии принтеров и МФУ с российскими чипами ожидаются только в 2024 году.