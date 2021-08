Бюджетный компьютер за 20 тысяч рублей проверили в играх

Для сбора всего комплекта блогер использовал наиболее дешёвые из существующих компонентов. Были взяты: процессор AMD Athlon 3000G, материнская плата MSI A320M-A PRO, ОЗУ AFOX AFLD44EK2P DDR4-2400 4GB, блок питания GAMEMAX GM-450B 450W, накопитель Patriot Burst Elite 240GB, корпус Aerocool PGS CS-102. Общая стоимость получилась 260 долларов.

Далее ведущий приступил к тестированию игр. Всего их было 24: Hearthstone, World of Tanks, League of Legends, Dota 2, Rocket League, Sea of Thieves, Valorant, Warframe, Diablo 3, Deep Rock Galactic, CS:GO, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, Overwatch, Paladins, Fortnite, PUBG, Rogue Company, Apex Legends, Genshin Impact, Dauntless, Space Punks, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, Forza Horizon 4.

Средняя частота кадров в Hearthstone при Full HD и максимальных настройках - более 65 fps в среднем, но игра постоянно подвисает.

World of Tanks была рассмотрена более подробно, так как многие приобретают такие девайсы для этой игры. При Full HD и почти всех максимальных настройках видеоряд довольно плавный, графика хорошая и управление - отзывчивое. Средняя кадровая частота - выше 65 fps. Комфортнее всего играть здесь будет на низких настройках. При средних же параметрах картинка становится менее чёткой.

А League of Legends даже при самых высоких настройках идёт отлично. Хотя подвисания небольшие бывают.

В Dota 2 возможно играть в Full HD, однако только с низким пресетом графики. При обилии магических элементов видеоряд некритично подёргивается.

Rocket League лучше всего идёт при наиболее низких настройках и разрешении 720p.

При таком же разрешении можно играть в Sea of Thieves. Но качество будет очень плохим.

На максимуме пользователь может насладиться и Valorant. Здесь всё отлично даже при самых высоких настройках и Full HD.

Warframe более "тяжёлая", нежели предыдущая, поэтому комфортно будет лишь при 720p и минимальных параметрах.