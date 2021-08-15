Бюджетный компьютер за 20 тысяч рублей проверили в играх

Бюджетный компьютер за 20 тысяч рублей проверили в играхВ основе - процессор Athlon 3000G с Radeon Vega 3
Для сбора всего комплекта блогер использовал наиболее дешёвые из существующих компонентов. Были взяты: процессор AMD Athlon 3000G, материнская плата MSI A320M-A PRO, ОЗУ AFOX AFLD44EK2P DDR4-2400 4GB, блок питания GAMEMAX GM-450B 450W, накопитель Patriot Burst Elite 240GB, корпус Aerocool PGS CS-102. Общая стоимость получилась 260 долларов.
Далее ведущий приступил к тестированию игр. Всего их было 24: Hearthstone, World of Tanks, League of Legends, Dota 2, Rocket League, Sea of Thieves, Valorant, Warframe, Diablo 3, Deep Rock Galactic, CS:GO, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, Overwatch, Paladins, Fortnite, PUBG, Rogue Company, Apex Legends, Genshin Impact, Dauntless, Space Punks, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, Forza Horizon 4.
Средняя частота кадров в Hearthstone при Full HD и максимальных настройках - более 65 fps в среднем, но игра постоянно подвисает.
World of Tanks была рассмотрена более подробно, так как многие приобретают такие девайсы для этой игры. При Full HD и почти всех максимальных настройках видеоряд довольно плавный, графика хорошая и управление - отзывчивое. Средняя кадровая частота - выше 65 fps. Комфортнее всего играть здесь будет на низких настройках. При средних же параметрах картинка становится менее чёткой.
А League of Legends даже при самых высоких настройках идёт отлично. Хотя подвисания небольшие бывают.
В Dota 2 возможно играть в Full HD, однако только с низким пресетом графики. При обилии магических элементов видеоряд некритично подёргивается.
Rocket League лучше всего идёт при наиболее низких настройках и разрешении 720p.
При таком же разрешении можно играть в Sea of Thieves. Но качество будет очень плохим.
На максимуме пользователь может насладиться и Valorant. Здесь всё отлично даже при самых высоких настройках и Full HD.
Warframe более "тяжёлая", нежели предыдущая, поэтому комфортно будет лишь при 720p и минимальных параметрах.
Та же ситуация с Diablo 3. Устанавливать придётся самый минимум. Но даже при этом она будет периодически слегка тормозить. Аналогично при игре в Deep Rock Galactic.
В Full HD, но при низких настройках можно побегать в CS:GO. Управление здесь очень отзывчивое, в целом частота кадров - около 80 fps без подфризов.
Tom Clancy's Rainbow Six: Siege тоже идёт на низких настройках и при 720p. И то временами она тормозит, потому что не хватает немного оперативной памяти. Та же история с Overwatch.
Вместе с этим Paladins запускается при высоких показателях графики и разрешения.
В Fortnite возможно играть при низком качестве и разрешении 720p или 900p.
PUBG также идёт лишь на 720p и при минимальных настройках. Всё так же, как и в Rogue Company.
А вот в Apex Legends, как и в Dauntless, даже при минимальных настройках играть было сложно.
В Genshin Impact придётся играть на очень низких настройках и в разрешении 720p. Также встречаются подфризы.
Space Punks временами подтормаживает. К тому же она может пойти только на 720p и при низком уровне графики.
Знаменитая Grand Theft Auto V запускается со средними настройками, но при разрешении 720p. Но не тормозит - это плюс.
В минимальном разрешении и с самыми низкими настройками у вас будет идти The Witcher 3: Wild Hunt. Но бывают в процессе игры подфризы.
На низких настройках и с "торможениями" можно попробовать поиграть в Forza Horizon 4. Но разрешение при этом тоже нужно будет маленькое - 720p.
По итогам обзора Денис заключил, что в основном на таком ПК игры в основном будут идти при разрешении 720p или при низкой/очень низкой графике. Хотя в какие-то простые типа League of Legends, World of Tanks могут пойти в Full HD и при таком варианте сборки.