Ненасытный голод ИИ Bing: Microsoft обратилась к ускорителям Nvidia у Oracle

Ненасытный голод ИИ Bing: Microsoft обратилась к ускорителям Nvidia у OracleЧтобы система продолжала работать
Microsoft объединяет усилия с Oracle для удовлетворения огромных вычислительных потребностей своих растущих сервисов искусственного интеллекта, в частности, моделей машинного обучения в Bing. В рамках многолетнего партнерства Microsoft намерена использовать обширный суперкластер графических процессоров Oracle, состоящий из десятков тысяч графических процессоров Nvidia A100 и H100.
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Bing Chat, представленный Microsoft в начале этого года, опирается на большие языковые модели, требующие значительных ресурсов как для обучения, так и для выводов. GPU-узлы Oracle помогут в процессе подведения итогов, что позволит ИИ-сервисам Bing работать в масштабе.
В рамках сотрудничества используется технология Oracle Interconnect for Microsoft Azure, позволяющая рабочим нагрузкам Azure взаимодействовать с инфраструктурой Oracle.
В то время как Google сохраняет значительное превосходство на мировом рынке веб-поиска, Bing от Microsoft постепенно набирает обороты, особенно в области использования настольных компьютеров и планшетов, согласно данным StatCounter.