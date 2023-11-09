Ненасытный голод ИИ Bing: Microsoft обратилась к ускорителям Nvidia у Oracle

Bing Chat, представленный Microsoft в начале этого года, опирается на большие языковые модели, требующие значительных ресурсов как для обучения, так и для выводов. GPU-узлы Oracle помогут в процессе подведения итогов, что позволит ИИ-сервисам Bing работать в масштабе.

В рамках сотрудничества используется технология Oracle Interconnect for Microsoft Azure, позволяющая рабочим нагрузкам Azure взаимодействовать с инфраструктурой Oracle.

В то время как Google сохраняет значительное превосходство на мировом рынке веб-поиска, Bing от Microsoft постепенно набирает обороты, особенно в области использования настольных компьютеров и планшетов, согласно данным StatCounter.