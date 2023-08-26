«Неподдерживаемый процессор»: новое обновление Windows 11/10 – новые ошибки

Затронутые обновления обозначены как KB5029351 для Windows 11 и KB5029331 для Windows 10. В этих обновлениях были исправлены ошибки в «Поиске» и представлено новое «Резервное копирование». Проблема затрагивает в первую очередь системы под управлением Windows 10 21H2/22H2 и Windows 11 22H2.

Microsoft признала наличие проблемы и сообщила, что проблемные обновления можно удалить, чтобы затронутые системы могли нормально запускаться.

Компания проводит расследование причин возникновения ошибок и призывает пользователей, столкнувшихся с этой проблемой, сообщать о ней через Feedback Hub.