Несколько стран наложили «тайное вето» на экспорт квантовых ПК

Ограничения касаются экспорта квантовых компьютеров с 34 и более кубитами и низкой частотой ошибок, несмотря на то, что современные квантовые технологии слишком примитивны, чтобы представлять значительную угрозу безопасности.

Страны, включая Великобританию, Францию, Испанию и Нидерланды, ввели эти ограничения, ссылаясь на Вассенаарские договоренности, регулирующие технологии двойного назначения. Однако обоснование конкретных ограничений остается нераскрытым.

Эксперты, в том числе Кристофер Монро из IonQ, предполагают, что контроль направлен на ограничение возможностей квантовых компьютеров за пределами классического моделирования, несмотря на их ограниченное практическое применение.

Секретность и единообразие этих мер вызывают опасения относительно их потенциального влияния на квантовые исследования и инновации.