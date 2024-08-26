Нетрадиционный интерфейсный сверхпроводник помог квантовым вычислениям

Нетрадиционный интерфейсный сверхпроводник помог квантовым вычислениямИ чем он оказался полезен
Этот материал обещает стать кандидатом на создание «топологических сверхпроводников», которые имеют решающее значение для надежной обработки квантовой информации. Исследователи наблюдали квантовые состояния на границе раздела со спиновой поляризацией — свойство, необходимое для создания спиновых кубитов в квантовых компьютерах.
Примечательно, что под воздействием магнитного поля этот сверхпроводник становится более прочным, превращаясь в «триплетный сверхпроводник», который более стабилен и может значительно уменьшить декогеренцию — основную проблему в квантовых вычислениях.
Этот новый подход, использующий немагнитные материалы для создания более чистого интерфейса, может привести к созданию более масштабируемых и надежных компонентов квантовых вычислений, что позволит значительно продвинуться в поисках практических квантовых компьютеров.