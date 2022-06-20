Невообразимая сумма: майнеры потратили 850 млрд рублей на видеокарты

Дело в том, что игровые видеокарты, используемые для майнинга, довольно дороги и могут стоить до 2000 долларов. А с падением стоимости Ethereum майнеры начали наблюдать и резкое падение доходов. Многим даже трудно окупить свои вложения. Предстоящий переход на Ethereum 2.0 еще больше снизит комиссию, предлагаемую майнерам, что по существу сделает добычу криптовалюту не очень выгодной. Однако энтузиасты майнинга убеждены, что это произойдёт не скоро.

Несмотря ни на что, количество активных пользователей, добывающих Ethereum, увеличилось на 70%, говорят эксперты. А после перехода на Ethereum 2.0 машины добытчиков по-прежнему смогут добывать другие менее популярные криптовалюты, такие как Raven, Grin, Dash, Monero и ZCoin.