Невыпущенные компьютеры Mac обнаружены в базе данных Steam

Результаты отчета за ноябрь показывают два невыпущенных Mac с идентификаторами моделей "Mac14,6" и "Mac15,4". Использование этих компьютеров составляет "0,00%", то есть их нет ни у кого. Скорее всего очень небольшое количество инженеров Apple тестируют игровую производительность новых Mac с помощью программного обеспечения Steam.

Steam ежемесячно публикует данные о том, какое компьютерное оборудование и программное обеспечение используют геймеры. Сюда входят такие данные, как версии операционных систем, технические характеристики и многое другое.

По слухам, Apple планирует представить несколько новых компьютеров Mac в 2023 году. Среди них - новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, Mac Studio и не только.